«Пицца обогнала суши»: исследователи подсчитали влияние типа пищи на скорость еды

Исследование показало, что блюда, подаваемые порциями и с использованием посуды, увеличивают продолжительность приема пищи, количество пережевываний и ускоряют темп жевания по сравнению с быстрым фаст-фудом. В частности, при употреблении бенто с овощами и рисом, приготовленном в стиле «разделенного блюда», средняя продолжительность еды превышала пиццу примерно на 3 минуты. При этом последовательность — сначала овощи или в конце — существенно не влияла на длительность.