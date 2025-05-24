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«Пицца обогнала суши»: исследователи подсчитали влияние типа пищи на скорость еды

Новое исследование, проведенное учеными из Медицинского университета Фудзита, выявило, что именно тип потребляемой пищи оказывает большее влияние на скорость еды, чем порядок её употребления.

Новое исследование, проведенное учеными из Медицинского университета Фудзита, выявило, что именно тип потребляемой пищи оказывает большее влияние на скорость еды, чем порядок её употребления. В частности, пицца, приготовленная в микроволновке и съеденная вручную, съедается значительно быстрее, чем блюда, подаваемые в виде отдельных компонентов на посуде, такие как бенто с овощами и рисом.

Исследование показало, что блюда, подаваемые порциями и с использованием посуды, увеличивают продолжительность приема пищи, количество пережевываний и ускоряют темп жевания по сравнению с быстрым фаст-фудом. В частности, при употреблении бенто с овощами и рисом, приготовленном в стиле «разделенного блюда», средняя продолжительность еды превышала пиццу примерно на 3 минуты. При этом последовательность — сначала овощи или в конце — существенно не влияла на длительность.

Согласно данным, при приготовлении бенто продолжительность приема пищи была значительно выше, чем при приготовлении пиццы. Средняя разница в продолжительности составила 182 секунды, когда овощи были съедены первыми, и 216 секунд, когда овощи были съедены последними.

Также было обнаружено, что блюда, требующие использования посуды и разделения на компоненты, стимулируют более активное пережевывание и ускоряют темп жевания, тогда как количество откусывания оставалось стабильным. Влияние на продолжительность приема пищи не зависело от ИМТ, а возраст и пол оказались связаны с меньшей продолжительностью.

Авторы исследования пришли к выводу, что выбор блюд, требующих посуды и подачи в виде отдельных компонентов, может значительно замедлить процесс еды. Это открытие важно для диетического консультирования и профилактики ожирения, поскольку структурный состав и способ употребления пищи оказывают более сильное влияние на поведение, чем просто порядок приема.

Практическое применение включает рекомендации готовить блюда в стиле бенто, а не быстрое питание, чтобы помочь замедлить переедание и улучшить метаболическое здоровье.

Исследователи пришли к выводу, что выбор блюд, для приготовления которых требуется посуда и которые подаются в виде отдельных компонентов, может эффективно продлить время приема пищи.