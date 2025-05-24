Психолог Наумова дала советы по подготовке ребенка к детскому лагерю

Она отметила, что желание самого ребёнка — ключевой фактор, а тревоги и страхи, которые могут возникнуть, необходимо открыто обсуждать. Если самостоятельно справиться не получается, стоит обратиться к психологу, чтобы понять, что мешает проявить самостоятельность, пояснила специалист, добавив, что не все дети психологически готовы к такому опыту", —.