Психолог Наумова дала советы по подготовке ребенка к детскому лагерю

Родителям важно помочь ребёнку эмоционально подготовиться к первой поездке в детский лагерь, сообщила в беседе с РИА Новости рассказала детский психолог Наталья Наумова.
Она отметила, что желание самого ребёнка — ключевой фактор, а тревоги и страхи, которые могут возникнуть, необходимо открыто обсуждать. Если самостоятельно справиться не получается, стоит обратиться к психологу, чтобы понять, что мешает проявить самостоятельность, пояснила специалист, добавив, что не все дети психологически готовы к такому опыту", —.
Она подчеркнула, что решение должно быть добровольным. Принуждение способно превратить поездку в травмирующее событие, разрушить доверие между ребёнком и родителями. Важно поддерживать его, признавать сложности, делиться позитивными историями из своего опыта. Ребёнок должен знать, что его мнение имеет значение, добавила Наумова.
Психолог призвала избегать давления, и подчеркнула, что нельзя заставлять ребенка или ставить его в безвыходную ситуацию. Нужно мягко договариваться, находить мотивацию, чтобы вызвать у ребёнка искренний интерес к лагерю. Главное — беречь его психику и учитывать эмоциональное состояние, резюмировала Наумова.