В три раза больше: обнаружены гигантские крысы с острыми зубами

До сих пор субальпийская шерстистая крыса (Mallomys istapantap) была известна науке лишь по нескольким музейным экземплярам. Впервые этот вид был описан в 1989 году на основе материалов исторического музея, в последний раз он был зафиксирован 30 лет назад и никогда ранее не фотографировался. Но новые фотографии и видеоматериалы чешского исследователя впервые показывают это животное в его естественной среде обитания.