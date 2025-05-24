В три раза больше: обнаружены гигантские крысы с острыми зубами

Плохая новость для тех, кто боится мышей, а тем более крыс. Обнаружены гигантские крысы, в три раза превышающие размерами обычных грызунов: ученые предупреждают, что у огромных хвостатых паразитов острые резцы, густой мех и лапы длиной 3 дюйма (более 7 см).
Ученый обнаружил огромный вид крыс, длина которых превышает 76 см, что в три раза больше коричневой крысы. «Поразительный и грозный» вид, называемый субальпийской шерстистой крысой, обладает острыми резцами, густым мехом и когтистыми лапами длиной почти 8 сантиметров.
На удивительных кадрах видно, как одна из гигантских крыс глубокой ночью карабкается по ветке дерева, вероятно, в поисках пищи. К счастью, пишет Daily Mail, это мохнатое животное не водится в Европе, а обитает только на крутых склонах горы Вильгельм в Папуа — Новой Гвинее. Находка была сделана Франтишеком Веймелкой из Биологического центра Чешской академии наук и Университета Южной Богемии (Чехия).
«Удивительно, что такое крупное и поразительное животное остается настолько плохо изученным, — сказал он. — Что еще можно узнать о биологическом разнообразии тропических гор?».
До сих пор субальпийская шерстистая крыса (Mallomys istapantap) была известна науке лишь по нескольким музейным экземплярам. Впервые этот вид был описан в 1989 году на основе материалов исторического музея, в последний раз он был зафиксирован 30 лет назад и никогда ранее не фотографировался. Но новые фотографии и видеоматериалы чешского исследователя впервые показывают это животное в его естественной среде обитания.
Во время своей шестимесячной экспедиции чех вместе с местными племенами обследовал гору Вильгельм, самую высокую вершину Папуа — Новой Гвинеи, которая достигает 4509 метров над уровнем моря. На фотографиях-ловушках и видеозаписях запечатлены неуловимые виды, обитающие в прохладных, туманных горных лесах и лугах на высоте около 3700 метров.
Согласно измерениям эксперта, субальпийская шерстистая крыса имеет длину 85 см, включая хвост, и весит около 2 килограммов. Для сравнения, средняя длина домашней кошки составляет около 70 см, а вес — от 3,6 до 4,5 килограммов. Между тем, отмечает Daily Mail, средняя бурая крыса имеет длину тела около 28 см и обычно весит 200−300 г.
Франтишек Веймелка также собрал данные о рационе питания, паразитах, характере активности, передвижениях и других аспектах ее образа жизни. По словам эксперта, этот неуловимый ночной вид ведет скрытый образ жизни в отдаленных, труднодоступных районах, что объясняет, почему он так мало изучен. Ночью он лазает по деревьям, днем прячется в подземных норах или кронах деревьев и питается исключительно растительной пищей.
Его работа, опубликованная в журнале Mammalia, способствует более глубокому пониманию биологического разнообразия малоизученных тропических гор Новой Гвинеи.
«Это первые за последние 30 лет находки этого впечатляющего млекопитающего, малоизвестного науке, — сказал Веймелка, который также отдал дань уважения местным племенам, оказавшим помощь в поисках. — Снимки и видеозаписи с камер-ловушек, а также фотографии среды обитания и охоты с участием коренных жителей углубляют наше понимание особенностей активности, передвижения, рациона питания, внутрипоколенного высотного деления и поведенческой экологии шерстистых крыс».
Новогвинейские шерстистые крысы, наряду с гигантскими облачными крысами Филиппин, являются самыми крупными грызунами, относящимися к семейству мышиных. Они встречаются только в высокогорных районах Новой Гвинеи, покрытых нетронутыми тропическими лесами. В отсутствие других конкурирующих млекопитающих за пять миллионов лет они эволюционировали, приобретя поразительное разнообразие форм и размеров.
Несмотря на то, что субальпийская шерстистая крыса, несомненно, огромна, она не является самой крупной крысой в мире, подчеркивает Daily Mail. Самой крупной крысой в мире по длине является гамбийская сумчатая крыса (Cricetomys gambianus), длина которой достигает 0,9 метра, включая хвост, составляющий половину ее общей длины. Другим крупным видом крыс является малагасийская гигантская крыса (Hypogeomys antimena), обитающая на Мадагаскаре, которая может вырасти примерно до 2 футов.
Но самые крупные грызуны, когда-либо жившие на Земле, включая Josephoartigasia monesi и Phoberomys pattersoni, в настоящее время вымерли. Необычно крупные животные, известные как «мегафауна», как правило, вымирали из-за изменений климата и окружающей среды, а также из-за охоты человека.