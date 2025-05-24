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24 мая улицы Ростова будут поэтапно перекрывать на время спортивного забега

Жителям Ростова напомнили об ограничениях в центре города во время полумарафона «ЗаБег.РФ».

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 24 мая, улицы Ростова-на-Дону будут поэтапно перекрывать на время проведения девятого Всероссийского полумарафона «ЗаБег.РФ». Дорожные ограничения будут действовать в первой половине, напоминает городской департамент автодорог.

График и места ограничений:

— с 9 до 10 часов и с 9 до 11:30 Театральная площадь — Большая Садовая — Соколова — Седова — Ворошиловский мост — съезд с Ворошиловского моста — Левобережная — западный проезд к стадиону «Ростов Арена» — Левобережная — съезд с Ворошиловского моста — Седова — Соколова — Большая Садовая — Театральная площадь — Советская — Советская/15-я линия — Советская — Театральная площадь;

— c 9:30−10:30 Театральная площадь — Большая Садовая — Большая Садовая/Соколова — Большая Садовая — Театральная площадь — Советская — Советская/6-я линия — Советская — Театральная площадь;

— с 9:30−10:30 Театральная площадь — Большая Садовая — Большая Садовая/Соколова — Большая Садовая — Театральная площадь — Советская — Советская/6-я линия — Советская — Театральная площадь;

— с 11 часов до 11:15 Театральная площадь — Большая Садовая — Большая Садовая/Крепостной — Большая Садовая — Театральная площадь.

Сотрудники Госавтоинспекции просят водителей заранее планировать свои маршруты с учетом ограничений. Также с утра в центре донской столицы временно изменили схему движения общественного транспорта.

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