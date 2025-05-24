24 мая улицы Ростова будут поэтапно перекрывать на время спортивного забега

— с 9 до 10 часов и с 9 до 11:30 Театральная площадь — Большая Садовая — Соколова — Седова — Ворошиловский мост — съезд с Ворошиловского моста — Левобережная — западный проезд к стадиону «Ростов Арена» — Левобережная — съезд с Ворошиловского моста — Седова — Соколова — Большая Садовая — Театральная площадь — Советская — Советская/15-я линия — Советская — Театральная площадь;