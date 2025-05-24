Воспитание в стиле «тигриных мам» способно повысить умственные способности подростков

Интересно, что девочки в среднем показывали лучшие результаты по когнитивным тестам, чем мальчики, хотя различия в личностных характеристиках не выявлены. Также было установлено, что доминирование матерей связано с увеличением времени, уделяемого уходу и контролю за выполнением домашних заданий, а также с расширением учебных ресурсов. Однако не наблюдалось роста в эмоциональной поддержке или развитии социальных навыков.