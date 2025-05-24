Воспитание в стиле «тигриных мам» способно повысить умственные способности подростков

Недавнее исследование выявило, что, когда матери занимают доминирующую роль в принятии решений об образовании детей, это способствует повышению их когнитивных навыков и академической успеваемости. Однако такой стиль воспитания, известный как «мама-тигрица», может негативно влиять на развитие эмоциональных и личностных качеств подростков.
Термин «мама-тигрица» стал широко распространен благодаря книге Эми Чуа, которая вышла в 2011 году. Такой стиль воспитания характерен строгими требованиями, высоким ожиданиям и контролем. В основном он ассоциируется с семьями Восточной Азии, особенно китайскими или китайско-американскими.
«Мамы-тигрицы» делают акцент на учебе и дисциплине, ограничивая досуг детей и создавая строгий график занятий. Сторонники считают, что такой подход формирует трудовую этику, настойчивость и стремление к достижениям. Критики же предупреждают о возможных последствиях: тревожности, низкой самооценке и напряженных отношениях внутри семьи. Исследования показывают, что у одних детей такой стиль вызывает успехи, у других — эмоциональные и поведенческие трудности.
Исследователи изучили, как доминирование матерей в принятии решений об образовании влияет на развитие подростков — их знания, навыки и личностные качества, то есть человеческий капитал.
Анализировали данные китайской панельной выборки CFPS 2014 года, охватывающей 25 провинций и районов. Когнитивные способности оценивались по тестам памяти и математики, а некогнитивные — по показателям личностных качеств, таких как добросовестность, открытость и эмоциональная стабильность. Домохозяйства определяли по тому, кто принимает последние решения в образовании.
Результаты показали, что около 49 процентов матерей заявили о полномочиях в принятии решений. У детей таких матерей показатели когнитивных навыков были выше, а личностных — ниже, по сравнению с детьми, чьи матери не имели такого влияния.
Интересно, что девочки в среднем показывали лучшие результаты по когнитивным тестам, чем мальчики, хотя различия в личностных характеристиках не выявлены. Также было установлено, что доминирование матерей связано с увеличением времени, уделяемого уходу и контролю за выполнением домашних заданий, а также с расширением учебных ресурсов. Однако не наблюдалось роста в эмоциональной поддержке или развитии социальных навыков.
Авторы отмечают, что, когда матери занимают ведущую роль в образовании, родители больше времени уделяют учебе и обеспечивают дополнительные ресурсы, что способствует развитию умственных способностей детей. Но при этом снижается инвестиции в досуг и социальное развитие, что может негативно сказаться на эмоциональной сфере.
Хотя исследование подчеркивает важность воспитания, его корреляционный характер не позволяет однозначно говорить о причинно-следственной связи. Также использование показателей личностных качеств из Большой пятерки вызывает споры относительно полноты оценки некогнитивных навыков.
«Строгий стиль “тигриных мам” действительно помогает подросткам достигать высоких результатов в учебе, но требует внимательного баланса, чтобы не упустить развитие эмоциональной и социальной сферы», — заключают специалисты.