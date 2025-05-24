Глава МЧС России Куренков поздравил «Комсомольскую правду» со 100-летием

Глава МЧС напомнил, что в 1925 году первый номер газеты «Комсомольская правда» вышел тиражом 31 тысяча экземпляров, став началом истории одного из самых популярных изданий страны. В годы Великой Отечественной войны «Комсомолка» публиковала сводки и письма, поддерживая связь между фронтом и тылом. На ее страницах печатались Аркадий Гайдар, Александр Фадеев, Владимир Маяковский.