Глава МЧС России Куренков поздравил «Комсомольскую правду» со 100-летием

Глава МЧС России Александр Куренков поздравил «Комсомольскую правду» со столетним юбилеем. Он отметил, что издание по-прежнему сохраняет актуальность, остается одним из главных источников новостей о политике, культуре, спорте, также освещает работу спасателей и пожарных.
«Миновал век, а “Комсомолка” остается интересной и актуальной газетой — не стареет и уверенно конкурирует в современном медиапространстве. На ее публикациях выросли уже несколько поколений читателей», — отметил Куренков.
Глава МЧС напомнил, что в 1925 году первый номер газеты «Комсомольская правда» вышел тиражом 31 тысяча экземпляров, став началом истории одного из самых популярных изданий страны. В годы Великой Отечественной войны «Комсомолка» публиковала сводки и письма, поддерживая связь между фронтом и тылом. На ее страницах печатались Аркадий Гайдар, Александр Фадеев, Владимир Маяковский.
Александр Куренков поздравил коллектив с юбилеем и пожелал вдохновения и новых профессиональных достижений.
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