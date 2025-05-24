На китайской космической станции найдена неизвестная на Земле бактерия

Однако это не первый случай, когда люди случайно создают новые виды бактерий, отправляя их в космос, отмечает Daily Mail. В апреле прошлого года НАСА обнаружило 13 новых штаммов устойчивых к лекарствам бактерий, живущих на Международной космической станции в вентиляционных отверстиях, тренажерах и туалетах. Ученые полагают, что эти бактерии, как и Niallia tiangongensis, появились на Земле и со временем эволюционировали после того, как попали в космос.