Найдена причина распада с удвоенной скоростью одного из континентов мира

Территория EARS простирается от Эфиопии до Малави, и в последние годы здесь появились огромные трещины. В 2005 году серия из более чем 400 землетрясений в эфиопском регионе Афар привела к внезапному появлению трещины длиной 37 миль, что стало примером того, как работают динамические силы. Аналогичным образом, в 2018 году в Великой рифтовой долине Кении образовалась огромная трещина, нарушившая транспортное сообщение и подчеркнувшая продолжающийся характер континентального раскола.