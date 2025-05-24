В Уфе из-за последнего звонка перекроют улицы и парковки

Сегодня, 24 мая, до 15:00 будут перекрыты парковки и проезды рядом с площадями по всей Уфе. Уфимские школьники празднуют последний звонок, специально для них проводят торжественные мероприятия.
По данным уфимской мэрии сегодня будет закрыта парковка около Русского драмтеатра, под трибунами на «Горсовете» со стороны проспекта Октября и парковка на площади Ленина по нечетной стороне проспекта. Закроют также проезд вдоль самой площади Ленина.
— Пожалуйста, выбирайте альтернативные места для парковки на период перекрытий, — обратились в администрации Уфы к водителям.
Напомним, сегодня из-за празднования в школах Башкирии последнего звонка запрещена розничная продажа алкоголя.
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