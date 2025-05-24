В Уфе из-за последнего звонка перекроют улицы и парковки

По данным уфимской мэрии сегодня будет закрыта парковка около Русского драмтеатра, под трибунами на «Горсовете» со стороны проспекта Октября и парковка на площади Ленина по нечетной стороне проспекта. Закроют также проезд вдоль самой площади Ленина.