Жена Овечкина намекнула, что семья летит в РФ и показала количество сумок

Жена капитана хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина, Анастасия Шубская, выложила пост в Instagram* из аэропорта, фанаты пришли к выводу, что семья летит в Россию.
Шубская показала количество сумок, которые заняли несколько тележек, а также прикрепила песню Сектора Газа «Пора домой».
Она с иронией добавила, что они «как всегда, летят налегке».
Напомним, 6 апреля Овечкин в матче с «Айлендерс» побил рекорд Уэйна Гретцки, забив 895 шайбу. В свою очередь, Гретцки стал лучшим снайпером в истории в 1999 году, на его счету 894 гола.
Ранее депутат Госдумы Светлана Журова заявила aif.ru, что Овечкин в конце мая может посетить нижнюю палату парламента.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.