Старые песни о новом: о чем напомнил стратегический план в области космической деятельности

Все так. Пример Илона Маска, конечно, у всех перед глазами. Но, с другой стороны, очевидно, что частные предприятия будут перекупать лучших специалистов Роскосмоса. Кто же останется в его штате? Ведь у нас в ракетно-космической отрасли нет достаточного количества специалистов для решения поставленных задач. Нет, не таких специалистов, которые рисуют «весёлые картинки» с демонстрацией достижений для начальства. А других, тех, кто умеет и хочет проектировать, конструировать, разрабатывать технологии, изготавливать и испытывать изделия, запускать их, в конце концов, в космос.