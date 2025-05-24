Старые песни о новом: о чем напомнил стратегический план в области космической деятельности

На этой неделе в правительстве прошла стратегическая сессия по развитию космической отрасли. Как сообщил глава кабинета, по поручению главы государства совместно с госкорпорацией «Роскосмос» завершается корректировка стратегических планов в области космической деятельности.
В свою очередь, глава Роскосмоса Дмитрий Баканов заявил, что «очень важно, что стратсессия и председатель правительства поддержали национальный проект, мы теперь можем выносить его на Cовет при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам».
Напомню, предложения по созданию орбитальной группировки, включая сроки, объемы и источники финансирования, согласно поручению Владимира Путина, должны быть представлены до 1 июля 2025 года. Реализацию концепции планируется начать со следующего года, после окончательной доработки и утверждения президентом РФ.
На что обратил внимание глава правительства? По его оценке, в предложениях Роскосмоса по развертыванию многоспутниковых группировок предусмотрено налаживание «массового конвейерного выпуска космических аппаратов». Председатель правительства сказал, что конвейерное производство спутников предполагает «значительное уменьшение их массы и габаритных характеристик с переходом на новые унифицированные платформы».
Также он отметил, что «в условиях внешних ограничений необходимо действовать максимально активно, расширять собственные компетенции, промышленную базу, повышать конкурентоспособность всех технических систем, комплексов широкого перечня, наукоемкого оборудования».
Для реализации задуманного, конечно же, нужен фундамент. О чём речь? О микроэлектронике. В создании эффективных спутников исключительно важную роль играет качество применяемой электроники. Принципиально важен здесь размер единичного элемента микросхемы. От его величины зависит размер, масса, энергопотребление космических устройств. Измеряется этот размер в нанометрах (нм) — тысячных долях микрона. Мы сами изготавливаем элементы размером 360 нм, есть производства на 160 нм, даже на 90 нм. А в мире уже давно используется размер меньше 28 нм. А в американском iPhone 16 он составляет 3 нм!
Как же без собственного производства хорошей микроэлектроники обеспечить «значительное уменьшение массы и габаритных характеристик» космических аппаратов? Думается, если бы в России отложили практическую реализацию некоторых дорогостоящих проектов, то можно было бы сэкономить 1,5−2 трлн руб., которых могло хватить на создание собственного производства микроэлектроники с размером на уровне 28 нм. Это привело бы к революции в нашем спутникостроении.
В своём выступлении глава кабмина заявил, что ключевой вызов — «необходимость кратного снижения стоимости выведения полезной нагрузки». По его словам, задача конструкторов, инженеров, ученых — найти нестандартные технические решения. Это, например, версии многоразовых космических комплексов, либо принципиально иные системы с инновационными свойствами, которые кардинально изменят традиционное представление о способах запуска в космос.
Для выполнения этих задач в ближайшие три года надо предусмотреть суммарно более 1 трлн руб., а в перспективе до 2036 года — около 4,5 трлн руб.
Несомненно, специалисты Роскосмоса знают, что это за нестандартные технические решения. Просто ещё не пришло время говорить о них. При этом денег на их реализацию выделят кратно больше, чем до сих пор.
Еще одно предложение Роскосмоса: ускорить строительство полностью отечественной орбитальной станции — РОС. Считается, что это будет универсальная площадка для отработки новых технологий и выполнения уникальных научно-исследовательских задач.
По замыслу создателей проекта РОС, возможность работы без постоянного присутствия экипажа позволит снизить эксплуатационные расходы, по сравнению с МКС. А наклонение орбиты (97 град.) обеспечит полный обзор территории России, 90% поверхности Земли, включая Севморпуть.
Правда, некоторые специалисты задают вопрос: зачем станция с таким большим наклонением орбиты? Напомню, у МКС — наклонение 51,6 град., то есть почти параллельно экватору. А у РОС будет почти перпендикулярно экватору. Но такой вариант трудно реализовать. Пока нет ракеты-носителя, способной выводить модули для неё. Нет пилотируемого корабля. Не подготовлен космодром Восточный. И вообще, видимо, РОС будет не вполне пилотируемой, поскольку, как говорят специалисты Роскосмоса, «пилотируемую российскую орбитальную станцию можно будет использовать без постоянного присутствия человека».
Первый вице-премьер Денис Мантуров рассказал, что по большинству задач Роскосмос уже выстраивает диалог с бизнесом: «Здесь мы идем по пути других космических держав, которые доказали эффективность государственно-частного партнерства в расширении своего присутствия на орбите».
Все так. Пример Илона Маска, конечно, у всех перед глазами. Но, с другой стороны, очевидно, что частные предприятия будут перекупать лучших специалистов Роскосмоса. Кто же останется в его штате? Ведь у нас в ракетно-космической отрасли нет достаточного количества специалистов для решения поставленных задач. Нет, не таких специалистов, которые рисуют «весёлые картинки» с демонстрацией достижений для начальства. А других, тех, кто умеет и хочет проектировать, конструировать, разрабатывать технологии, изготавливать и испытывать изделия, запускать их, в конце концов, в космос.
Такой человек будет работать или на государственном предприятии, или в частной фирме. Где больше заплатят. В результате может статься, что эффективность работы госпредприятий недопустимо упадёт.
Кажется, самая большая «частная корпорация» — Соединённые Штаты Америки. Эта богатейшая страна купила десятки тысяч, если не больше, наших специалистов. Из тех, для кого, где лучше, там и родина. Вот один пример. Лаборатория микросистем MicroSystems Калифорнийского университета в Ирвайне проводит передовые исследования в области микроэлектромеханических систем. Её руководитель — выпускник МГУ Андрей Шкель. И половина его сотрудников бывшие российские граждане.
А у нас те, кто не рискнул уехать и работают, в том числе, в Роскосмосе, считают, что в России ничего путного сделать не могут. Поэтому надо вернуться во времена, когда мы даже целиком некоторые спутники заказывали за границей. И покупать космические комплектующие в других странах. Такие мысли нет-нет, да и встретишь в информационном пространстве.
К счастью, положительные изменения в нашей промышленности наблюдаются. Может быть, не в первую очередь в Роскосмосе. Однако, именно в космической сфере, как нигде остро, проявляется потребность в создании лучших образцов техники и лучших технологий.