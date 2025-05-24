Дуров нашел совпадение между визитом разведки Парижа в Румынию и новостями в СМИ

«Николя Лернер, глава внешней разведки Франции, который просил меня заставить замолчать консервативные голоса в Telegram в Румынии накануне выборов (а позже пытался это отрицать), посетил Румынию всего за два дня до голосования. Итак, что же делал глава французской разведки в Румынии через несколько дней после этого обещания?» — написал Дуров.