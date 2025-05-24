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Дуров нашел совпадение между визитом разведки Парижа в Румынию и новостями в СМИ

Дуров заметил, что поездка начальника французской разведки Лернера в Румынию совпала с поддержкой депутатом Валери Хайер кандидатуры проевропейского президента.

Источник: Комсомольская правда

Основатель Telegram Павел Дуров обратил внимание на совпадение между заявлением французского евродепутата и визитом главы разведки Франции в Румынию. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.

Дуров отметил, что начальник французской внешней разведки (DGSE) Николя Лернер посетил Бухарест вскоре после выступления евродепутата Валери Хайер. В эфире France Info политик заявила, что сделает все, чтобы следующий президент Румынии был проевропейским.

«Николя Лернер, глава внешней разведки Франции, который просил меня заставить замолчать консервативные голоса в Telegram в Румынии накануне выборов (а позже пытался это отрицать), посетил Румынию всего за два дня до голосования. Итак, что же делал глава французской разведки в Румынии через несколько дней после этого обещания?» — написал Дуров.

Напомним, Дуров недавно опубликовал заявление, в котором утверждает, будто бы французские спецслужбы потребовали от него заглушить в Telegram румынских консерваторов, на что тот якобы ответил отказом. МИД России уже отреагировал на слова основателя мессенджера, призвав Францию к ответу.