Чернышенко поздравил школьников с окончанием учебного года

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поздравил школьников и учителей с окончанием учебного года, он также пожелал выпускникам 9-х и 11-х классов успешно сдать экзамены и сделать осознанный выбор жизненного пути.
«Сегодня особенный день для выпускников всей страны — звучит последний звонок. Он означает, что совсем скоро они откроют новую страницу своей жизни — не менее увлекательную и важную. А пока предстоит успешно сдать экзамены и выбрать дальнейший путь», — сказал зампред правительства, слова которого приводит его аппарат.
В этом году более 1,6 миллиона девятиклассников и свыше 630 тысяч одиннадцатиклассников выходят на государственную итоговую аттестацию.
«Ребята, верьте в свои силы, ставьте высокие цели и выбирайте специальности, которые интересны вам и нужны нашей стране!» — добавил вице-премьер.
Он поблагодарил учителей и родителей за их вклад в обучение и выразил уверенность, что полученные знания и навыки станут прочным фундаментом для будущих свершений молодого поколения.
Чернышенко отметил, что школа не только дает знания, но и учит дружить, грамотно мыслить, принимать верные решения, создает условия для реализации потенциала каждого человека, развития его талантов, воспитания патриотичной и социально ответственной личности.
Зампред правительства пожелал выпускникам и учителям крепкого здоровья, радостных событий и благополучия на всех этапах жизни.