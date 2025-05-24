Чернышенко поздравил школьников с окончанием учебного года

«Сегодня особенный день для выпускников всей страны — звучит последний звонок. Он означает, что совсем скоро они откроют новую страницу своей жизни — не менее увлекательную и важную. А пока предстоит успешно сдать экзамены и выбрать дальнейший путь», — сказал зампред правительства, слова которого приводит его аппарат.