Потрясающая находка сделана в библейском городе «Ковчега Завета»

Экстрасенс описал близлежащие здания, напоминающие купола мечетей, и людей, «одетых практически во все белое», с «черными волосами и темными глазами». «У одного человека, на которого я обратил внимание, были усы, — написал участник эксперимента. — Объект скрыт — подземелье, темнота и сырость были характерными чертами расположения цели. Цель объекта — объединить людей. Это как-то связано с церемонией, памятью, чествованием, воскрешением. Существует аспект духовности, информации, уроков и исторических знаний, который выходит далеко за рамки того, что мы знаем сейчас. Объект защищен сущностями и может быть открыт (сейчас) только теми, кто уполномочен на это — этот контейнер не будет / не может быть открыт до тех пор, пока не будет сочтено подходящее время».