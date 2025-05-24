Политолог Марков: Британские спецслужбы могут сбить самолет Путина

По данным журналистов, антироссийские санкции стран Европы и запрет на въезд в Италию российским дипломатам препятствуют организации переговоров России и Украины в Ватикане. В материале отметили, что в связи с возникшими обстоятельствами конкретно итальянское правительство якобы должно предоставить дипмиссиям безопасный проезд в Ватикан.