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Володин поздравил россиян с днем славянской письменности

Володин поздравил россиян с днем славянской письменности и культуры.

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил всех с днем славянской письменности и культуры, сообщается на сайте Госдумы.

Русская православная церковь 24 мая отмечает День славянской письменности и культуры — день памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Они создали азбуку, которая стала основой письменного языка многих славянских народов.

«Мы чтим память святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, положивших начало славянской письменности», — сказал Володин, слова которого приводятся на сайте Госдумы.

Он отметил, что созданный просветителями алфавит стал основой для формирования родного, русского языка, объединения братских народов и возникновения великой русской литературы как неотъемлемой части культурного наследия России.

«Важно сохранять многовековые традиции и укреплять духовно-нравственные ценности общества», — добавил председатель Госдумы.