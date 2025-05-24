Работу ДПС усилят в Ростовской области в день Последнего звонка

На выходных, 24 и 25 мая, на дорогах в Ростовской области увеличат число экипажей ДПС, правоохранители будут работать в усиленном режиме для обеспечения безопасности и порядка. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.
Всех участников дорожного движения просят строго соблюдать ПДД, быть внимательными и проявлять взаимоуважение.
— Безопасность — общее дело. Будьте ответственными и берегите себя, — обращаются к водителям в Госавтоинспекции.
Напомним, в эту субботу ростовчан ждут временные перекрытия улиц в центре города в период забега. Также в этот день во многих школах должны проходить Последние звонки, это тоже может повлиять на дорожную ситуацию.
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