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SCMP: США и другие страны Запада опасаются сближения Малайзии с Россией и Китаем

Малайзия стремится стать членом БРИКС и сближается с Россией, вызывая беспокойство Запада.

Источник: Комсомольская правда

Дипломатические шаги премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима, включая его недавний визит в Москву, вызвали настороженность у США и других западных стран. Как сообщает South China Morning Post, страны выражают обеспокоенность растущим сближением Куала-Лумпура с Россией и Китаем.

Издание отмечает, что визит малазийского лидера в Россию происходит в условиях усиления глобальной конкуренции и торговой нестабильности. Москва, со своей стороны, демонстрирует готовность к партнерству — Россия одной из первых поддержала заявку Малайзии на вступление в БРИКС.

«Она была одной из первых, кто поддержал заявку Малайзии на вступление в объединение развивающихся экономик БРИКС, которое многие рассматривают как формирующийся противовес клубу развитых стран G7», — говорится в публикации.

Как напоминает SCMP, в 2024 году Малайзия получила статус партнера этого объединения, а теперь стремится стать его полноправным членом.

Премьер-министр Малайзии прибыл в Россию 13 мая с официальным визитом, где провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Ибрагим предложил российскому лидеру принять участие в саммите АСЕАН, который пройдет в стране в октябре.