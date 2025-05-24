SCMP: США и другие страны Запада опасаются сближения Малайзии с Россией и Китаем

Дипломатические шаги премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима, включая его недавний визит в Москву, вызвали настороженность у США и других западных стран. Как сообщает South China Morning Post, страны выражают обеспокоенность растущим сближением Куала-Лумпура с Россией и Китаем.
Издание отмечает, что визит малазийского лидера в Россию происходит в условиях усиления глобальной конкуренции и торговой нестабильности. Москва, со своей стороны, демонстрирует готовность к партнерству — Россия одной из первых поддержала заявку Малайзии на вступление в БРИКС.
Как напоминает SCMP, в 2024 году Малайзия получила статус партнера этого объединения, а теперь стремится стать его полноправным членом.
Премьер-министр Малайзии прибыл в Россию 13 мая с официальным визитом, где провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Ибрагим предложил российскому лидеру принять участие в саммите АСЕАН, который пройдет в стране в октябре.