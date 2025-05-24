SCMP: США и другие страны Запада опасаются сближения Малайзии с Россией и Китаем

Издание отмечает, что визит малазийского лидера в Россию происходит в условиях усиления глобальной конкуренции и торговой нестабильности. Москва, со своей стороны, демонстрирует готовность к партнерству — Россия одной из первых поддержала заявку Малайзии на вступление в БРИКС.