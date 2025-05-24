«Токсичный позитив»: нужно ли завершить конфликт, если вы поссорились перед сном

Не всегда ссору с партнером нужно стараться завершить перед сном. Нежелание перенести обсуждение проблем на следующий день может быть связано с «токсичным позитивом» или беспокойством о том, что партнер проведет со своей обидой дополнительное время. Однако уставшие люди менее сдержанны и хуже контролируют свои эмоции, поэтому чаще могут совершать действия, о которых потом жалеют. «Вечерняя Москва» узнала у клинического психолога Маргариты Алексеевой, обязательно ли решать конфликты в паре перед сном или можно отложить выяснение отношений до утра.