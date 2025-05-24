Алаудинов: Тысячи тел боевиков ВСУ остаются в курском приграничье

Апти Алаудинов подчеркнул, что командование ВСУ проявляет равнодушие к судьбе своих военнослужащих — как погибших, так и раненых. Он сообщил, что в районах боев на линии соприкосновения до сих пор остаются многочисленные тела украинских бойцов.