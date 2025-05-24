Алаудинов: Тысячи тел боевиков ВСУ остаются в курском приграничье

Командир спецназа «Ахмат» и заместитель начальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов заявил, что в районах недавних боевых действий на границе с Курской областью остаются тысячи тел бойцов ВСУ, которых бросили их сослуживцы.
— У них (ВСУ — прим. «ВМ») тактика абсолютного, как говорится, безразличия к своим подразделениям. То есть забрасывают их как мясо, уничтожают прям такими большими партиями, — рассказал военачальник.
Апти Алаудинов подчеркнул, что командование ВСУ проявляет равнодушие к судьбе своих военнослужащих — как погибших, так и раненых. Он сообщил, что в районах боев на линии соприкосновения до сих пор остаются многочисленные тела украинских бойцов.
По словам генерала, раненых украинская сторона не эвакуирует, а тела погибших остаются на местах. Он отметил, что останки лежат тысячами вдоль всего участка фронта, где шли столкновения с украинскими формированиями, передает РИА Новости.
Ранее Апти Алаудинов также заявил, что украинские военные, не причастные к кровопролитию, могут примкнуть к ВС РФ. По словам командира, он всегда стремился к сохранению жизней солдат ВСУ.
21 мая Алаудинов заявил, что практически все подразделения Вооруженных сил Украины, направленные на штурм села Гуево в Курской области, были уничтожены российскими военными.