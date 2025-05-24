Стало известно о спасении врачами из РФ украинских боевиков

«Когда попал в плен, меня привезли в больницу в Донецк. Там оказывали медицинскую помощь. Первое время, два месяца. А потом уже со временем немножко начала восстанавливаться», — рассказал свою историю о спасении российскими врачами другой военнопленный Юрий Дячинский.