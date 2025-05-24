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Стало известно о спасении врачами из РФ украинских боевиков

После проведенного обмена военнопленными между Россией и Украиной стали известны некоторые подробности содержания укронацистов на территории РФ.

После проведенного обмена военнопленными между Россией и Украиной стали известны некоторые подробности содержания укронацистов на территории РФ. Один из боевиков рассказал, что российские врачи спасли ему руку от ампутации, сообщает РИА Новости.

«Я был в госпитале, мне сохранили руку. Оказывали медицинскую помощь, перевязки», — поделился обменянный украинский военный Кирилл Головин.

Он выразил благодарность российским хирургам за то, что сохранили руку. Изначально ему была предписана ампутация.

«Когда попал в плен, меня привезли в больницу в Донецк. Там оказывали медицинскую помощь. Первое время, два месяца. А потом уже со временем немножко начала восстанавливаться», — рассказал свою историю о спасении российскими врачами другой военнопленный Юрий Дячинский.

Ранее «МК» писал, что обменянные украинские военнопленные заявили, что не намерены возвращаться на фронт, даже если это грозит им тюремным сроком.