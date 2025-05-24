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Оранжевый уровень опасности из-за дождей, гроз и ветра объявлен в Беларуси

Сегодня на большей части территории Беларуси пройдут дожди, во многих районах возможны сильные дожди, грозы. Днем будет облачно с прояснениями. Утром местами возможен слабый туман. Ветер прогнозируется переменных направлений 4−9 м/с с порывами до 14 м/с, днем во многих районах — до 15−20 м/с.

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оранжевый уровень опасности из-за сильных дождей, гроз и ветра объявлен в Беларуси. Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Сегодня на большей части территории Беларуси пройдут дожди, во многих районах возможны сильные дожди, грозы. Днем будет облачно с прояснениями. Утром местами возможен слабый туман. Ветер прогнозируется переменных направлений 4−9 м/с с порывами до 14 м/с, днем во многих районах — до 15−20 м/с.

Температура воздуха днем составит от плюс 10 по северо-западу до 28 градусов по востоку. -0-