Губерниев предложил вести медкарты спортсменов с детства со всеми данными

В России спортсменам с детского возраста необходимо вести медицинские карты со всеми показателями. Об этом корреспонденту aif.ru заявил спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.
Ранее сообщалось, что Шипулин лишился единственной золотой медали Олимпиады 2014 года. Также до этого стало известно, что Федеральный суд Швейцарии отклонил апелляции Устюгова и оставил в силе решение о лишении его наград 2010 и 2014 годов за нарушение антидопинговых правил. На Играх в Сочи Устюгов и Шипулин вместе завоевали золото в эстафете.
«Спортсмену надо вести с самого начала, практически с детского возраста, правильную медицинскую карту для того, чтобы отмечать все показатели крови. Потому что есть действительно люди, у которых и гемоглобин высокий, и все остальное. Только и всего», — сказал он.
Губерниев также рассказал aif.ru, что лишение Шипулина и Устюгова золотых медалей Олимпиады 2014 года должно быть уроком для РФ. По его словам, с потерью этих наград высшей пробы мы уже давно смирились.
Кроме того, он заявил, что лишение медалей стало для него личной болью. Губерниев также сообщил рассказал, что будет если Шипулин откажется возвращать награду Олимпийских игр.