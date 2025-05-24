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Жюри Национальной премии «Умный город» оценило разработку из Пермского края

Пермский комплекс видеоаналитики «Виртуальный патрульный» был представлен жюри Национальной премии как вклад в развитие цифровизации городского хозяйства «Умный город».

Пермский комплекс видеоаналитики «Виртуальный патрульный» был представлен жюри Национальной премии как вклад в развитие цифровизации городского хозяйства «Умный город». Эта разработка получила «бронзу» в номинации «СВОИ».

Комплекс позволяет фиксировать правонарушения в отношении объектов культурного наследия и своевременно реагировать на них. Он был апробирован в Перми на площади Ветеранов, где обеспечил наблюдение за Вечным огнем и памятником Уральскому танковому корпусу. Затем видеонаблюдение появилось на площадях и в парках возле мемориалов в Губахе, Лысьве, Чусовом, Чернушке и других городах Прикамья.

Установленные комплексы передают голосовое сообщение, если посетитель приближается к памятнику ближе, чем на 30 см. Если сообщение проигнорировано, в дело вступает полиция.