В школах Беларуси сегодня прозвенит последний звонок

Следующий этап для выпускников 11-х классов — централизованный экзамен и централизованное тестирование, сдавать которые зарегистрированные участники будут в единые сроки. Централизованные экзамены пройдут 26 мая (по предмету на выбор) и 29 мая (по русскому и белорусскому языку), а централизованное тестирование по предметам для всех абитуриентов — 2 и 5 июня. Также 26 мая будет проводится ЦТ для выпускников прошлых лет и студентов колледжей по предметам на выбор, а 29 мая — по русскому и белорусскому языкам. -0-