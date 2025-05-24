День славянской письменности и культуры празднуется в Беларуси

Древние рукописи часто меняли свое первоначальное местоположение: некоторые книги создавали на заказ, их как величайшую ценность передавали из одного монастыря или церкви в другие, жертвовали или завещали. Поэтому в настоящее время часто непросто установить место возникновения многих рукописных книг. На основе сравнения некоторых особенностей техники создания и украшения с высокой степенью вероятности к книгам, появившимся на древнебелорусских землях, относят Туровское Eвангелие, Полоцкое Eвангелие, Оршанское Eвангелие, Лавришевское Eвангелие, Мстижское Eвангелие, Онежский (Мстиславский) Псалтырь. Важными памятниками художественного оформления белорусских рукописных книг также являются Радзивилловская летопись, Волковысское Евангелие, Жировичское Евангелие. В этом ряду и рукописные книги, содержащие в себе богослужебные тексты, предназначенные для пения, — ирмологии. Одни из ценнейших рукописных памятников древнерусского певческого искусства — Супрасльский Ирмологий и Давыдковский Ирмологий.