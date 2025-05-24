Боец Ткач показал защитный чехол для машины, спасающий от обломков БПЛА

«“Буханки” одевают в кевларовый (легкий высокопрочный материал — ред.) защитный костюм. У отряда “Каштан” две таких машины, на одной из них эвакуируют раненых. Этот костюм очень спасает от FPV-дронов, которые караулят эвакуационные машины. Когда дрон бьет в машину, то осколки застревают в кевларе и так спасают бойцам жизнь», — отметил журналист.