Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Боец Ткач показал защитный чехол для машины, спасающий от обломков БПЛА

Военные используют кевлар для обшивки кузова и прицепа.

Источник: Аргументы и факты

Боец спецназа «Ахмат» с позывным Ткач из ремонтной бригады показал защитный чехол для машины, спасающий от атак беспилотников ВСУ. Кадрами с aif.ru поделился финский военкор Кости Хейсканен.

«“Буханки” одевают в кевларовый (легкий высокопрочный материал — ред.) защитный костюм. У отряда “Каштан” две таких машины, на одной из них эвакуируют раненых. Этот костюм очень спасает от FPV-дронов, которые караулят эвакуационные машины. Когда дрон бьет в машину, то осколки застревают в кевларе и так спасают бойцам жизнь», — отметил журналист.

Ткач уточнил, что кузов машины внутри полностью обшивается кевларом.

«Чтобы бойцы безопасно добирались до своего места и выполняли четко боевые задачи. Прицеп тоже в круг обшит кевларом», — пояснил боец.

Ранее Хейсканен рассказал о добровольце из Японии, освобождавшем села под Курском.