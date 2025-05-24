Первый собранный в Беларуси электромобиль Geely EX5 представлен в Минске

Ранее мы писали о певице Кате Семеновой, чьи песни в середине 1980-х звучали из каждого радиоприемника. Певица дала в Минске интервью, где рассказала про отношения с двумя мужьями, а еще о сыне, которого артистка называет очень сложным человеком (вот тут про все и не только в деталях и подробностях).