Первый собранный в Беларуси электромобиль Geely EX5 представлен в Минске

В Минске прошла презентация первого собранного в Беларуси электромобиля Geely EX5.
Речь идет, как пишет БелТА, об электромобиле Geely EX5, не так давно эта модель прошла сертификацию, ее сборка осуществляется на заводе «БЕЛДЖИ». Уже произведено 169 автомобилей, все они переданы в дилерскую сеть и доступны к покупке.
Стоимость автомобиля составляет 73 900 белорусских рублей, производитель представляет шестилетнюю гарантию. Что касается комплектации, то автомобиль имеет двигатель BEV 60 kWh 2WD мощностью 218 лошадиных сил, разгон до ста километров в час Geely EX5 достигает всего за 6,9 секунды, запас хода при полном заряде батареи составляет до 430 километров.
Ранее мы писали о певице Кате Семеновой, чьи песни в середине 1980-х звучали из каждого радиоприемника. Певица дала в Минске интервью, где рассказала про отношения с двумя мужьями, а еще о сыне, которого артистка называет очень сложным человеком (вот тут про все и не только в деталях и подробностях).