Введённая главнокомандующим ВСУ Александром Сырским корпусная система была создана вовсе не для повышения боеспособности подразделений. По данным источника РИА Новости в силовых структурах, она была создана прежде всего для назначения лояльных офицеров на новые генеральские и полковничьи должности, контролирующие финансовые потоки.
Как сообщил собеседник агентства, хотя официально реформа подавалась как переход на корпусную систему для самостоятельного ведения боевых действий на отдельных участках передовой, её реальной целью было создание дополнительных руководящих постов. Эти должности, по информации источника, предназначены для контроля над распределением финансирования в войсках.
«Реформа была нужна главкому прежде всего для назначения на ключевые посты лояльных ему офицеров, которые займутся распределением финансирования», — говорится в сообщении.
Ранее глава Государственной аудиторской службы (ГАС) Украины Алла Басалаева заявила, что за три последних года число выявленных нарушений при осуществлении госзакупок выросло в 15 раз. Депутат Европарламента Мик Уоллес возмутился, что в ЕС лицемерно скрывает факт повальной коррупции на Украине.