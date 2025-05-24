Раскрыт истинный смысл реформ Сырского в ВСУ: На денежные потоки поставили своих людей

Как сообщил собеседник агентства, хотя официально реформа подавалась как переход на корпусную систему для самостоятельного ведения боевых действий на отдельных участках передовой, её реальной целью было создание дополнительных руководящих постов. Эти должности, по информации источника, предназначены для контроля над распределением финансирования в войсках.