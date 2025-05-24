В Самаре 3 тысячи человек поучаствовали во всероссийском забеге утром 24 мая

25 мая по всей России проходил масштабный полумарафон «Забег.РФ». К всероссийской акции присоединилась и Самаре.
В областной столице полумарафон прошел рядом с стадионом «Самара Арена». По информации пресс-службы правительства Самарской области, участие в забеге приняли 3 тысячи человек. Они могли выбирать длину дистанции, которую им предстояло пробежать: 1, 5, 10 или 21,1 км.
Всех участников перед стартом поприветствовал вице-губернатор Дмитрий Яковлев. Он отметил, что при поддержке главы региона в Самарской области создаются условия для развития массового спорта.
«Отрадно, что каждый из вас решил провести это субботнее утро здесь, присоединившись к этому всероссийскому празднику спорта! В нашем регионе очень много активных и спортивных жителей, которые каждый раз выходят на новый старт» — сказал Дмитрий Яковлев.
Каждому участнику на финише вручали футболку с символикой старта и медаль, уточнили в пресс-службе облправительства.
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