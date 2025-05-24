В Самаре 3 тысячи человек поучаствовали во всероссийском забеге утром 24 мая

«Отрадно, что каждый из вас решил провести это субботнее утро здесь, присоединившись к этому всероссийскому празднику спорта! В нашем регионе очень много активных и спортивных жителей, которые каждый раз выходят на новый старт» — сказал Дмитрий Яковлев.