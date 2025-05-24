Белорусская делегация во главе с Сергеенко посетит 25−28 мая с официальным визитом Египет

В ходе визита пройдут встречи Игоря Сергеенко с Ханафи Али аль-Гебали, министром иностранных дел, по делам эмиграции и экспатриантов Бадром Абделатти, министром инвестиций и международной торговли Хасан Эль-Хатибом, президентом Федерации египетских торговых палат Ахмедом эль-Вакилем, заместителем председателя Арабского парламента Тариком Насиром (Арабский парламент — законодательный орган Лиги арабских государств, объединяющей 22 государства).