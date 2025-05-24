Белорусская делегация во главе с Сергеенко посетит 25−28 мая с официальным визитом Египет

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. По приглашению председателя Палаты представителей Арабской Республики Египет Ханафи Али аль-Гебали 25−28 мая состоится официальный визит председателя Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Игоря Сергеенко в Арабскую Республику Египет. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Палаты представителей.
В состав делегации входят депутаты Палаты представителей Сергей Рачков и Юрий Панфилов, представители белорусских деловых кругов — МТЗ, МАЗ, «Белшина», «АМКОДОР-Можа».
В ходе визита пройдут встречи Игоря Сергеенко с Ханафи Али аль-Гебали, министром иностранных дел, по делам эмиграции и экспатриантов Бадром Абделатти, министром инвестиций и международной торговли Хасан Эль-Хатибом, президентом Федерации египетских торговых палат Ахмедом эль-Вакилем, заместителем председателя Арабского парламента Тариком Насиром (Арабский парламент — законодательный орган Лиги арабских государств, объединяющей 22 государства).
Запланированы также посещение компании — импортера белорусской техники ОАО «Минский автомобильный завод», а также подписание двусторонних документов по реализации поставок белорусской продукции.
Завершит программу заседание круглого стола по вопросам торгового сотрудничества Беларуси и Египта с участием египетских парламентариев — представителей крупного бизнеса. -0-