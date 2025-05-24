Мужчина обнаружил у себя три неожиданных симптома и через две недели умер от рака

При ранней диагностике миеломы около 80% пациентов живут не менее пяти лет. Однако в случае с Ронни Хастоном ситуация была иной. Несмотря на это, врачи не давали пессимистичных прогнозов, а напротив, говорили о перспективах лечения, включающего химиотерапию и последующую трансплантацию стволовых клеток.