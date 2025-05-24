Мужчина обнаружил у себя три неожиданных симптома и через две недели умер от рака

Первые признаки появились примерно за две недели до обнаружения болезни. Мужчина жаловался на мышечную слабость, крайнюю утомляемость и проблемы с пищеварением. Состояние Ронни резко ухудшилось, и дочь экстренно доставила его в отделение неотложной помощи. Там врачи выявили критически высокий уровень кальция в крови и снижение функции почек. Дальнейшее обследование показало наличие миеломы — рака, поражающего лимфатическую и кроветворную системы.
«Он был в хорошей форме и здоров, у него не было никаких проблем со здоровьем. Это стало для нас всех настоящим шоком», — заявила дочь Ронни.
При ранней диагностике миеломы около 80% пациентов живут не менее пяти лет. Однако в случае с Ронни Хастоном ситуация была иной. Несмотря на это, врачи не давали пессимистичных прогнозов, а напротив, говорили о перспективах лечения, включающего химиотерапию и последующую трансплантацию стволовых клеток.
К сожалению, во время прохождения двух курсов химиотерапии у шотландца развилась опасная пневмония, которая спровоцировала полиорганную недостаточность, ставшую причиной смерти. Дочь Ронни, работающая медсестрой, заявила, что своевременное начало лечения, возможно, изменило бы исход, если бы врачи не затягивали с анализами на две недели.
Медики, в свою очередь, подчеркнули важность обращения внимания на симптомы, связанные с работой кишечника, а также на то, что многие люди склонны игнорировать сильную усталость и боли в спине до последнего момента.
Ранее британка лишилась 13 органов из-за редкого вида рака в брюшной полости. Медикам удалось обнаружить недуг только после того, как женщина поступила в больницу с «отравлением». Хирургам пришлось удалить желчный пузырь, селезёнку и другие органы пищеварительной системы, чтобы спасти пациентку.