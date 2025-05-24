ГПК: при выезде в Литву 24 мая временно не работают системы обработки таможенных документов

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В таможенной службе Литвы временно не работают системы обработки таможенных документов, сообщили БЕЛТА в Госпогранкомитете.
Литовские таможенники проинформировали, что в период 6.00 до 18.00 24 мая таможенной службой Литовской Республики проводятся плановые работы по управлению системным программным обеспечением.
В связи с этим в указанный временной период не будут работать системы обработки таможенных деклараций и других документов таможенного оформления.
Гражданам и перевозчикам рекомендуют учитывать эту информацию при планировании выезда в Литву. -0-