Губерниев: в России необходимо развивать спортивную медицину

«Если спортсмен нарушал правила, то нормально, что лишают медалей. Если не нарушал, то ни у кого ничего не отнимают. Можно сколько угодно говорить о предвзятости, она действительно есть. Но для того, чтобы у спортсмена были нормальные показатели крови или что-то такое, нужно развивать спортивную медицину», — сказал собеседник издания.