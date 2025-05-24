Губерниев: в России необходимо развивать спортивную медицину

В России необходимо развивать спортивную медицину, заявил в разговоре с корреспондентом aif.ru спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.
Ранее сообщалось, что Шипулин лишился единственной золотой медали Олимпиады 2014 года. Также до этого стало известно, что Федеральный суд Швейцарии отклонил апелляции Устюгова и оставил в силе решение о лишении его наград 2010 и 2014 годов за нарушение антидопинговых правил. На Играх в Сочи Устюгов и Шипулин вместе завоевали золото в эстафете.
«Если спортсмен нарушал правила, то нормально, что лишают медалей. Если не нарушал, то ни у кого ничего не отнимают. Можно сколько угодно говорить о предвзятости, она действительно есть. Но для того, чтобы у спортсмена были нормальные показатели крови или что-то такое, нужно развивать спортивную медицину», — сказал собеседник издания.
Губерниев также рассказал aif.ru, что лишение Шипулина и Устюгова золотых медалей Олимпиады 2014 года должно быть уроком для РФ. По его словам, с потерью этих наград высшей пробы мы уже давно смирились.
Кроме того, он заявил, что лишение медалей стало для него личной болью. Губерниев также сообщил рассказал, что будет если Шипулин откажется возвращать награду Олимпийских игр.