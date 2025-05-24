Вымогатель в костюме ангела: навязчивые аниматоры требуют деньги за непрошенные фото с жителей Владивостока

Во Владивостоке вновь появились уличные аниматоры, вымогающие деньги за фото у прохожих. Так, жительницу города заставили платить за услугу, о которой она не просила, передает «КП — Дальний Восток» со ссылкой на соцсети.
Женщина, нарвавшаяся на «костюмированный развод», рассказала, что аниматоры подошли к ее сыну и стали настойчиво предлагать сфотографироваться, не озвучивая цену. При этом родителей они, как могли, отвлекали разговорами. Как только кадры были сделаны, аниматоры выставили счет: 2000 рублей. Под напором возражений обманутых горожан цену снизили до 1000 рублей.
В итоге родители решили заплатить, чтобы избежать конфликта. Об этом инциденте они заявили в полицию. А фотографии просто удалили за ненадобностью.
Напомним, ранее «Комсомольская правда» писала о многочисленных уловках телефонных мошенников в Приморье.