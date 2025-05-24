Вымогатель в костюме ангела: навязчивые аниматоры требуют деньги за непрошенные фото с жителей Владивостока

Женщина, нарвавшаяся на «костюмированный развод», рассказала, что аниматоры подошли к ее сыну и стали настойчиво предлагать сфотографироваться, не озвучивая цену. При этом родителей они, как могли, отвлекали разговорами. Как только кадры были сделаны, аниматоры выставили счет: 2000 рублей. Под напором возражений обманутых горожан цену снизили до 1000 рублей.