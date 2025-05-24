Прилепин: Порядка 13 тысяч политзаключенных и пленных остались на Украине

Подполковник Росгвардии, писатель и политический деятель Захар Прилепин сообщил, что на Украине в заключении остаются почти 13 тысяч политических заключенных и гражданских пленных. По его словам, эта цифра практически не меняется, несмотря на регулярные обмены между сторонами.
— Жуткие цифры: еще порядка 13 тысяч политзаключенных и гражданских пленных остаются в заключении, — сказал Прилепин.
Он напомнил, что уже два года его штаб добивается освобождения пророссийских политзаключенных и поднимает тему их включения в списки для обмена.
Прилепин также отметил, что штаб занимается составлением перечней удерживаемых гражданских лиц на основании обращений родственников и анализа украинской судебной системы, передает ТАСС.
23 мая Министерство обороны России сообщило, что в страну после обмена с украинской сторону вернулись 270 военнослужащих и 120 мирных граждан, в том числе жители Курской области. Кроме того, ведомство опубликовало кадры с освобожденными россиянами.
Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что после прошедшего обмена между Россией и Украиной 34 жителя Курской области по-прежнему находятся в Сумах, где их удерживают Вооруженные силы Украины. Омбудсмен подчеркнула, что Москва будет и дальше делать все возможное для возвращения каждого гражданина домой.