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Обстоятельства избиения подростка в Ростове устанавливают следователи

В Ростове-на-Дону избили подростка, возбуждено уголовное дело.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону завели уголовное дело после сообщения о нападении группы подростков на сверстника, сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Ростовской области.

— В соцмедиа была опубликована информация о том, что подростки нанесли пострадавшему телесные повреждения, после чего ему потребовалась медицинская помощь. С целью проверки возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство» (ч. 2 ст. 213 УК РФ), — говорится в телеграм-канале регионального СК.

Сейчас следователи выясняют обстоятельства произошедшего.

Напомним, ранее донская полиция начала разбираться в жестоком избиении бездомного.

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