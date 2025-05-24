Обстоятельства избиения подростка в Ростове устанавливают следователи

— В соцмедиа была опубликована информация о том, что подростки нанесли пострадавшему телесные повреждения, после чего ему потребовалась медицинская помощь. С целью проверки возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство» (ч. 2 ст. 213 УК РФ), — говорится в телеграм-канале регионального СК.