В Британии продают участок, на котором жил Стэнли Кубрик: сколько он стоит

В Великобритании выставили на продажу участок, на котором жил знаменитый продюсер и сценарист Стэнли Кубрик. Его оценили примерно в девять миллионов долларов. Об этом свидетельствуют данные международного агентства недвижимости Savills.
Как следует из публикации, площадь участка, на котором когда-то жил Стэнли Кубрик, составляет порядка 9,7 гектара. Он расположен в деревне Элстри графства Хартфордшир, неподалеку от Лондона. Там режиссер жил с 1965 по 1979. В тот же период он работал над различными картинами, в числе которых «Сияние», «Заводной апельсин».
На самом участке присутствует трехэтажное здание в позднем викторианском стиле. Внутри имеются девять спален и другие удобства. При этом весь участок оценивается в 6,9 млн фунтов. То есть, примерно в 9,4 миллиона долларов.
Тем временем в Париже на продажу выставили любимую шпагу Наполеона I Бонапарта. Она была создана в 1804 году в честь провозглашения политика императором Франции и, как отметил аукционист Александр Жикелло, отличается редкостью, высоким качеством, а также уникальной историей. Выручить за оружие хотят свыше 90 миллионов рублей.