В Британии продают участок, на котором жил Стэнли Кубрик: сколько он стоит

Как следует из публикации, площадь участка, на котором когда-то жил Стэнли Кубрик, составляет порядка 9,7 гектара. Он расположен в деревне Элстри графства Хартфордшир, неподалеку от Лондона. Там режиссер жил с 1965 по 1979. В тот же период он работал над различными картинами, в числе которых «Сияние», «Заводной апельсин».