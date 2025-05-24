В Британии выставлен на продажу участок, где жил и творил Стэнли Кубрик

Именно здесь, в деревне Элстри, расположенной недалеко от Лондона, с 1965 по 1979 год жил и работал гений кинематографа, создавая такие шедевры, как «Сияние», «Заводной апельсин» и «Космическая одиссея 2001 года».
На участке площадью около 10 гектаров расположен трёхэтажный дом в стиле поздней Викторианской эпохи. В этой недвижимости с девятью спальнями, возможно, рождались идеи для культовых фильмов. Его цена составляет 6,9 миллиона фунтов стерлингов (9,4 миллиона долларов).
Стэнли Кубрик (1928−1999) — выдающийся кинорежиссёр, сценарист, продюсер и фотограф, работавший в США и Великобритании. Его страсть к фотографии проявилась ещё в юности, и в 17 лет он уже работал штатным фотографом в журнале Look. Кубрик начал свой путь в кинематографе в 1951 году с документальной короткометражки «День схватки». Он скончался от сердечного приступа во сне 7 марта 1999 года, всего через несколько дней после завершения своего последнего фильма «С широко закрытыми глазами».
Ранее сообщалось, что власти США выставили на продажу штаб-квартиру радиостанции «Голос Америки»*, которая находится всего в нескольких кварталах от Капитолия. Такое решение может лишить сотрудников без рабочего пространства даже в том случае, если компанию снова будут финансировать.
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