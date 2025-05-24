В Британии выставлен на продажу участок, где жил и творил Стэнли Кубрик

Стэнли Кубрик (1928−1999) — выдающийся кинорежиссёр, сценарист, продюсер и фотограф, работавший в США и Великобритании. Его страсть к фотографии проявилась ещё в юности, и в 17 лет он уже работал штатным фотографом в журнале Look. Кубрик начал свой путь в кинематографе в 1951 году с документальной короткометражки «День схватки». Он скончался от сердечного приступа во сне 7 марта 1999 года, всего через несколько дней после завершения своего последнего фильма «С широко закрытыми глазами».