В Молдове из-за сильных дождей ожидаются подтопления: население призывают к осторожности

Согласно метеорологическим прогнозам, ожидаются сильные ливни с количеством осадков от 15 до 45 л/м², которые могут спровоцировать стремительные паводки и значительное повышение уровней и водоносности рек в отдельных водосборных бассейнах. Точные зоны риска можно посмотреть на карте, прилагаемой к официальному предупреждению.