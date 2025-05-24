В Молдове из-за сильных дождей ожидаются подтопления: население призывают к осторожности

Государственная гидрометеорологическая служба объявила гидрологическое предупреждение, действующее до 25 мая, в связи с интенсивными стоками на склонах и локальными наводнениями, вызванными прогнозируемыми обильными осадками.
Согласно метеорологическим прогнозам, ожидаются сильные ливни с количеством осадков от 15 до 45 л/м², которые могут спровоцировать стремительные паводки и значительное повышение уровней и водоносности рек в отдельных водосборных бассейнах. Точные зоны риска можно посмотреть на карте, прилагаемой к официальному предупреждению.
Власти обращают внимание органов местного самоуправления и экономических агентов, управляющих водохранилищами, на необходимость проверки состояния дамб, мостов и водоотводных путей, чтобы предотвратить возможные аварии или несчастные случаи.
Гидрометеорологическая служба сообщает, что в зависимости от развития погодных явлений это сообщение и карта будут обновляться. Населению настоятельно рекомендуется регулярно следить за официальной информацией.