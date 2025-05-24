Грузия запретила белорусам вывозить автомобили из-за санкций США

Грузия приостановила выдачу разрешений на реэкспорт легковых автомобилей и спецтехники (грейдеров, тракторов, кранов, ратраков, экскаваторов, бульдозеров) гражданам Беларуси и России. Информация об этом появилась на официальном ресурсе bm.ge.
Отметим, что с 2023 года действует запрет на вывоз автомобилей и спецтехники из Грузии в Беларусь и Россию. С 15 мая 2023 года, с момента вступления в действие названного ограничения, белорусы и россияне не смогут вывезти машины и в другие страны. Отмечается, что основная причина принятия подобной ограничительной меры — соблюдение Грузией 11-го пакета санкций, который был введен США, ЕС и Великобританией. Именно положения этого санкционного пакета запрещают реэкспорт автомобилей гражданам Союзного государства.
Вместе с тем, белорусы по-прежнему могут зарегистрировать транспортное средство и владеть им на территории Грузии.
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