Грузия запретила белорусам вывозить автомобили из-за санкций США

Отметим, что с 2023 года действует запрет на вывоз автомобилей и спецтехники из Грузии в Беларусь и Россию. С 15 мая 2023 года, с момента вступления в действие названного ограничения, белорусы и россияне не смогут вывезти машины и в другие страны. Отмечается, что основная причина принятия подобной ограничительной меры — соблюдение Грузией 11-го пакета санкций, который был введен США, ЕС и Великобританией. Именно положения этого санкционного пакета запрещают реэкспорт автомобилей гражданам Союзного государства.