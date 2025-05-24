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В Москве прогнозируют «июльскую» погоду на выходных

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что столичный регион ждет июльская погода на ближайших выходных.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что столичный регион ждет июльская погода на этих выходных. Воздух прогреется до +24…+27 градусов.

«В эти выходные москвичей и жителей Подмосковья ждёт июльское лето! Благодаря юго-западной периферии антициклона сегодня прогнозируется переменная облачность, осадки маловероятны» — написано он в своем телеграм-канале.

Ветер будет южным и юго-восточным, 3−8 метров в секунду. Атмосферное давление — 751 мм ртутного столба.

В начале следующей недели аномально теплая погода также сохранится.

Ранее Тишковец назвал «чушью» информацию о необычно жарком лете в этом году.