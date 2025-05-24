В Москве прогнозируют «июльскую» погоду на выходных

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что столичный регион ждет июльская погода на этих выходных. Воздух прогреется до +24…+27 градусов.
«В эти выходные москвичей и жителей Подмосковья ждёт июльское лето! Благодаря юго-западной периферии антициклона сегодня прогнозируется переменная облачность, осадки маловероятны» — написано он в своем телеграм-канале.
Ветер будет южным и юго-восточным, 3−8 метров в секунду. Атмосферное давление — 751 мм ртутного столба.
В начале следующей недели аномально теплая погода также сохранится.
Ранее Тишковец назвал «чушью» информацию о необычно жарком лете в этом году.