В Минске в выходные изменится работа городского транспорта

Кроме того, в связи с проведением ремонтных работ по перекладке инженерных сетей на ул. Богдановича только 24 и 25 мая для всех проходящих маршрутов переносится остановочный пункт «Веры Хоружей» по ул. Максима Богдановича в направлении ул. Кульман на временно оборудованную остановочную площадку на 150 м назад. -0-