В Минске в выходные изменится работа городского транспорта

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске в выходные в работе городского транспорта произойдут изменения, сообщили БЕЛТА в «Минсктрансе».
В связи с проведением легкоатлетического полумарафона One Run Belarus и закрытием движения всех видов транспорта по нечетной стороне пр. Победителей от МКАД до ул. Нарочанской (не включая перекрестки) 24 мая вносятся изменения в работу городского пассажирского транспорта.
С 7.00 до 15.30 движение автобусного маршрута № 190Э со стороны Республиканского клинического медицинского центра организуется по ул. Парковой, пр. Победителей, МКАД, ул. Тимирязева без выполнения остановочных пунктов на изменяемом участке.
С 9.30 до 15.30 движение автобусных маршрутов № 44, 44д, 136 со стороны ст. Ждановичи от пересечения пр. Победителей и МКАД до перекрестка пр. Победителей и ул. Нарочанской организуется по МКАД, ул. Тимирязева, Нарочанской с выполнением всех остановочных пунктов на изменяемом участке.
Движение автобусного маршрута № 119С от остановки «Аквапарк» в направлении ОП «Вокзал» организуется по пр. Победителей, МКАД, ул. Тимирязева, Нарочанской, пр. Победителей и далее по маршруту с выполнением на изменяемом участке остановочных пунктов «Ратомская», «Строительно-выставочный комплекс», «Камайская», «2-я городская детская больница».
Кроме того, в связи с проведением ремонтных работ по перекладке инженерных сетей на ул. Богдановича только 24 и 25 мая для всех проходящих маршрутов переносится остановочный пункт «Веры Хоружей» по ул. Максима Богдановича в направлении ул. Кульман на временно оборудованную остановочную площадку на 150 м назад. -0-