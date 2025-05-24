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«РВ»: одной из целей комбинированного удара по Киеву был завод Антонов

На предприятии производят дроны, которыми враг осуществляет налеты на территорию России.

Источник: Аргументы и факты

В ходе комплексной атаки российских войск на Киев одной из приоритетных целей являлся завод «Антонов». Об этом информирует Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Утверждается, что данное предприятие занимается изготовлением беспилотных летательных аппаратов, используемых противником для атак на российскую территорию.

Ранее Киев получил одну из самых массированных воздушных атак с момента начала СВО. В ходе шестичасовой атаки применялись ударные БПЛА типа «Герань» и баллистические ракеты.