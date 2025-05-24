«РВ»: одной из целей комбинированного удара по Киеву был завод Антонов

В ходе комплексной атаки российских войск на Киев одной из приоритетных целей являлся завод «Антонов». Об этом информирует Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
Утверждается, что данное предприятие занимается изготовлением беспилотных летательных аппаратов, используемых противником для атак на российскую территорию.
Ранее Киев получил одну из самых массированных воздушных атак с момента начала СВО. В ходе шестичасовой атаки применялись ударные БПЛА типа «Герань» и баллистические ракеты.