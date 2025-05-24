В Омской области усилят безопасность детей на воде в летний период

Губернатор Омской области Виталий Хоценко поручил значительно усилить меры безопасности детей на воде в преддверии летних каникул. Особое внимание будет уделено подготовке мест отдыха у водоемов и информированию населения о правилах поведения на воде.
Виталий Хоценко обратился к мэру Омска Сергею Шелесту и главам муниципальных районов с требованием провести тщательную проверку всех мест отдыха у воды и привести их в соответствие с требованиями безопасности.
«С наступлением летнего периода, особенно важно обеспечить безопасность наших детей, особенно вблизи водоемов», — подчеркнул губернатор.
По поручению Виталия Хоценко, в местах, где купание запрещено, будут установлены четкие и заметные предупреждающие знаки. Также будет усилена информационно-разъяснительная работа среди населения, чтобы напомнить о правилах безопасности и предотвратить несчастные случаи на воде.