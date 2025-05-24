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В Омской области усилят безопасность детей на воде в летний период

Такое поручение озвучил сегодня на аппаратном совещании губернатор Виталий Хоценко.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Омской области Виталий Хоценко поручил значительно усилить меры безопасности детей на воде в преддверии летних каникул. Особое внимание будет уделено подготовке мест отдыха у водоемов и информированию населения о правилах поведения на воде.

Виталий Хоценко обратился к мэру Омска Сергею Шелесту и главам муниципальных районов с требованием провести тщательную проверку всех мест отдыха у воды и привести их в соответствие с требованиями безопасности.

«С наступлением летнего периода, особенно важно обеспечить безопасность наших детей, особенно вблизи водоемов», — подчеркнул губернатор.

По поручению Виталия Хоценко, в местах, где купание запрещено, будут установлены четкие и заметные предупреждающие знаки. Также будет усилена информационно-разъяснительная работа среди населения, чтобы напомнить о правилах безопасности и предотвратить несчастные случаи на воде.