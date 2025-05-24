В Омской области усилят безопасность детей на воде в летний период

По поручению Виталия Хоценко, в местах, где купание запрещено, будут установлены четкие и заметные предупреждающие знаки. Также будет усилена информационно-разъяснительная работа среди населения, чтобы напомнить о правилах безопасности и предотвратить несчастные случаи на воде.