В Хабаровском крае расцвело таёжное «золото» весны

В Хабаровском крае леса Комсомольского заповедника покрылись жёлтыми коврами цветов, словно сама природа рассыпала по земле солнечное золото, — сообщает телеграм-канал «Комсомольский заповедник».
На нижнем ярусе тайги сейчас цветут хохлатка прекрасная, вальдштейния, калужница болотная и мак лесной. Даже в пасмурную погоду их лепестки сияют — от лимонных до насыщенно-золотых оттенков, создавая светлую атмосферу и иллюзию солнечного дня.
Этот природный спектакль — короткий. Скоро яркие «огоньки» угаснут, уступив место другим краскам, но пока у гостей есть возможность увидеть это цветочное волшебство своими глазами — или хотя бы сохранить в памяти и на снимках до следующей весны.
Жёлтый в природе — к теплу, к достатку, к добрым вестям. Говорят, где расцвело золото тайги, там будет щедрое лето.