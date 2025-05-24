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В Хабаровском крае расцвело таёжное «золото» весны

Жёлтый в природе — к теплу, к достатку, к добрым вестям.

Источник: Соцсети

В Хабаровском крае леса Комсомольского заповедника покрылись жёлтыми коврами цветов, словно сама природа рассыпала по земле солнечное золото, — сообщает телеграм-канал «Комсомольский заповедник».

На нижнем ярусе тайги сейчас цветут хохлатка прекрасная, вальдштейния, калужница болотная и мак лесной. Даже в пасмурную погоду их лепестки сияют — от лимонных до насыщенно-золотых оттенков, создавая светлую атмосферу и иллюзию солнечного дня.

Этот природный спектакль — короткий. Скоро яркие «огоньки» угаснут, уступив место другим краскам, но пока у гостей есть возможность увидеть это цветочное волшебство своими глазами — или хотя бы сохранить в памяти и на снимках до следующей весны.

Жёлтый в природе — к теплу, к достатку, к добрым вестям. Говорят, где расцвело золото тайги, там будет щедрое лето.