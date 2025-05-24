В Курагинском районе жертвой аферистов стала 54-летняя предпринимательница

После разговора с пострадавшей связался ещё один участник преступной цепи — лжепредставитель Роскомнадзора. Он сообщил, что личный кабинет женщины на «Госуслугах» взломан, а личные данные похищены неизвестными личностями, пребывающими в попытках опустошить банковские счета. Для «спасения благополучия» аферист переключил свою жертву на фейкового сотрудника Росфинмониторинга. Последний, разговаривая с пострадавшей по видеосвязи, указал ей включить демонстрацию экрана и войти в приложение онлайн-банка.