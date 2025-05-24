В Курагинском районе жертвой аферистов стала 54-летняя предпринимательница

Под предлогом спасения сбережений у неё похитили 3 млн рублей.
В мае 2025 г. жительнице Курагинского района позвонил некий сотрудник «Почты России» и сообщил о поступившей в местное отделение посылке. По словам афериста, накладная на бандероль «пришла в негодность» и чтобы распечатать новую, требуется продиктовать СМС-код.
После разговора с пострадавшей связался ещё один участник преступной цепи — лжепредставитель Роскомнадзора. Он сообщил, что личный кабинет женщины на «Госуслугах» взломан, а личные данные похищены неизвестными личностями, пребывающими в попытках опустошить банковские счета. Для «спасения благополучия» аферист переключил свою жертву на фейкового сотрудника Росфинмониторинга. Последний, разговаривая с пострадавшей по видеосвязи, указал ей включить демонстрацию экрана и войти в приложение онлайн-банка.
Далее кибермошенник убедил женщину открыть новую дебетовую карту, перевести туда 3 млн рублей, обналичить деньги с помощью банкомата в Минусинске, а вырученную сумму перечислить на якобы «безопасный счёт». Мошеннику поверили и лишились средств.
. Как ранее писал «МК в Красноярске», красноярцев предупредили о новой схеме мошенников: передаче данных банковской карты «для проверки». Мошенники сознательно выбирают тактику, чтобы жертва, сама того не подозревая, участвовала в обналичивании средств других пострадавших.