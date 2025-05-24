В Таганроге мать детей-инвалидов осталась без пособий, но помогла прокуратура

В Таганроге женщине с двумя детьми-инвалидами помогли добиться ежемесячной выплаты, которую внезапно прекратили. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.
Проверку начали после того, как таганроженке прекратили перечислять поддержку. Прокурорская проверка показала, что решение было принято необоснованно.
В итоге представители прокуратуры обратились в суд, который в итоге поддержал все заявленные требования. После этого семье вновь назначили положенную выплату, а также сделали перерасчет на 267 тысяч рублей.
Также после вмешательства прокуратуры в Таганроге выплатили надбавки спасателям.
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