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В Таганроге мать детей-инвалидов осталась без пособий, но помогла прокуратура

Прокуратура добилась выплат для жительницы Таганрога и ее двоих детей-инвалидов.

Источник: Комсомольская правда

В Таганроге женщине с двумя детьми-инвалидами помогли добиться ежемесячной выплаты, которую внезапно прекратили. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.

Проверку начали после того, как таганроженке прекратили перечислять поддержку. Прокурорская проверка показала, что решение было принято необоснованно.

В итоге представители прокуратуры обратились в суд, который в итоге поддержал все заявленные требования. После этого семье вновь назначили положенную выплату, а также сделали перерасчет на 267 тысяч рублей.

Также после вмешательства прокуратуры в Таганроге выплатили надбавки спасателям.

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