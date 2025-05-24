Глава региона Юрий Слюсарь поздравил дончан со 120-летием Михаила Шолохова

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь поздравил дончан со 120-летием со дня рождения известного писателя Михаила Шолохова. По словам главы региона, имя Михаила Александровича стало символом не только донского региона, но и русской литературы 20-го века.
По случаю юбилейной даты празднования проходят во всех уголках донского края. Это концерты, выставки, лекции, творческие встречи.
«Шолохов — это голос эпохи, голос донской земли и ее народа. Искренне горжусь тем, что родился на одной земле с великим человеком», — подчеркнул глава региона.
При этом традиционный фестиваль «Шолоховская весна» в 2025 году пришлось отменить из соображений безопасности.