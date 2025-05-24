В Омской области введены 10 карантинных зон из-за опасных вредителей

По информации надзорного ведомства, наибольшее количество ограничений связано с обнаружением повилики (Cuscuta spp.). Растение-паразит обнаружено в шести населенных пунктах: в Омске, Красноярке и Нововаршавке. Оно оплетает растение и начинает использовать «донора», пока в прямом смысле слова не оставит его без питательных веществ. В итоге посевы погибают.