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В Омской области введены 10 карантинных зон из-за опасных вредителей

Карантинные растения и вредители представляют серьезную опасность для сельхозугодий.

Источник: Комсомольская правда

В Омской области введены десять карантинных зон для предотвращения распространения опасных карантинных растений и насекомых. Вредители представляют серьезную опасность для посевов и дачных посадок. Об этом сообщает региональное управление Россельхознадзора.

По информации надзорного ведомства, наибольшее количество ограничений связано с обнаружением повилики (Cuscuta spp.). Растение-паразит обнаружено в шести населенных пунктах: в Омске, Красноярке и Нововаршавке. Оно оплетает растение и начинает использовать «донора», пока в прямом смысле слова не оставит его без питательных веществ. В итоге посевы погибают.

Второе место по числу ограничений занимает большой черный еловый усач (Monochamus urussovii), обнаруженный в Муромцево и нескольких поселках Муромцевского района. Жук уничтожает еловые посадки и древесину. Также считается карантинным вредителем.

Также, в селе Большегривское Нововаршавского района введена карантинная зона из-за ползучего горчака (Acroptilon repens DC), а в Прииртышье (Таврический район) — из-за паслена трехцветкового (Solanum triflorum Nutt).

Специалисты принимают все необходимые меры для локализации и ликвидации очагов распространения вредителей, а также для защиты сельскохозяйственных культур.